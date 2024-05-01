غادة سابا: فخورة بعملي مع يوسف شاهين.. ومصر بلد الحضارة والثقافة

أكدت المخرجة الأردنية غادة سابا، أن علاقتها بالمجال الفني بدأت من خلال دراستها للمسرح، وبعدها عملت ضمن فريق عمل المخرج يوسف شاهين، وهو مخرج عملاق تشرفت بأن اسمها كمساعد مخرج مقرون باسمه في العديد من الأعمال الفنية.

عملت ضمن فريق يوسف شاهين 5 سنوات

وأشارت «سابا»، خلال لقاء خاص ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنها عملت ضمن فريق عمل المخرج يوسف شاهين على مدار 5 سنوات، وكانت تجربة غنية، متابعة: «مصر هي أم الدنيا وأم الفن وأم العطاء وأم السينما»، ولذلك كانت تجربتها مميزة من مصر والبداية جميلة جدًا.

وأوضحت أن تجربتها مع المخرج الراحل يوسف شاهين كانت مميزة وجدًا وتحمل على عاتقها هذه المسئولية إلى الآن، مشددة على أنه كان شخصية مختلفة وكان الجميع في الفريق قريب منه كثيرًا.

وشددت على أن مصر بلد قدمت العائلة والخبرة والعمق والثقافة والحضارة ومازلت تقدم هذا.