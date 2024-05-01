4 وصفات بالماء للتخلص من الدهون في الصيف.. «انسف الكرش نهائيا»

المياه فيه سر حياتنا، وسبب بقائنا أحياء على هذا الكوكب، ولا تكمن أهميته في هذا فقط، بل يُعد من أفضل السوائل للتخلص من السموم وحرق الدهون، وهو أمر يتمنى العديد من الأشخاص القيام به، لذلك نستعرض في السطور التالية، 4 طرق سحرية يمكن أن يساعد الماء بها في خسارة الوزن، وفقا لموقع «ndtv».

مياء البرتقال

البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين C، وبالرغم من فوائد العديدة للبشرة، إلا أن أهميته لا تتوقف هنا فقط، فمياه البرتقال واحدة من أفضل الأمور التي تُساعد في التخلص من السموم، بسبب تعدد الفيتامينات الغذائية به، التي تعمل على تحويل الدهون إلى طاقة بدلاً من تخزينها في الجسم، كل ما عليك القيام به هو نقع بعضاً من قطع البرتقال في المياه، ثم شربها.

ماء الليمون

ربما تكون هذه هي إحدى أكثر الأفكار شيوعاً، لأن مياه الليمون يمكن المساعدة في عملية الهضم، وتزيد الجسم فيتامين C، كما تمنحك دفعة من البوتاسيوم، والمٌساهمة في فقدان الوزن وتجديد البشرة، وكل ما عليك فعله هو، إضافة بضع أوراق من النعناع إلى المزيج وستحصل على مشروب فعال في التخلص من سموم الجسم وحرق دهونه.

مياه الخيار

عادةً ما يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على الفواكه ووصفات الماء المنقوع، لكن يُمكن لمياه الخيار أن تُفيد في هذا الأمر، وهي إحدى الأفكار التي تعتبر خارج الصندوق، فمشروب الخيار بالماء يعد مصدراً غنيا بفيتامين «b»، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وله قدرة هائلة في إزالة السموم من الجسم، والمساعدة في إنقاص الوزن، لأنه يساهم في الحد من الشهية.

ماء التفاح والقرفة

يعد عصير الجزر والتفاح من المشروبات اللذيذة، كما أن هذا المزيج فعال في حرق للدهون، فيمكنك إضافة بضع الملاعق الصغيرة من خل التفاح إلى مشروب القرفة والتوابل، لتعزيز قوة حرق الدهون في الجسم والتخلص من سمومه، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.