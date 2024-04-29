ماذا يحدث للجسم عند شرب كوبين من المياه يوميا على الريق؟

تناول المياه يوميًا أمر ضروري وحتمي، إذ يعوض الجسم عن السوائل المفقودة منه، من خلال التعرق، فضلًا عن ترطيب الجسم والحفاظ على درجة حرارته، وتنقية السموم أيضًا، فالمياه عنصر أساسي للحفاظ على صحة الكلى، لذا ينصح دومًا بتناول 3 لترات من المياه يوميًا.

فوائد تناول المياه على الجسم

وبعيدًا عن الأمور المعهودة، التي يعرفها الكثير عن فوائد المياه ومشكلات الإهمال فيها، فهناك العديد من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم عند تناول المياه، وخاصة لأصحاب الحمية الغذائية، الدايت، وهو ما أوضحه، الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن».

كيف تؤثر المياه على الجسم؟

يساعدُ الماء على التقليل من الشهية للطعام، فشرب الماء بكمّيّات تناسب الجسم يقلل من الشعور بالجوع.

تناول المياه يحسن من عمل الجهاز الهضمي، كما إنه يقوم بتحسين عمليه هضم الطعام.

تناول المياه بكميات مناسبة يحافظ على صحة الكلى ويقلل من الدهون المتراكمة على الكليتين.

يعمل شربُ المياه بكثرة على منع احتباس السوائل بالجسم، وعدم تناول الجسم لكمية مناسبة من الماء يعني احتفاظ الجسم بجزء من هذه السوائل وهذا يعني زيادة في وزن الشخص.

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوبين من المياه يوميًا على الريق؟

وأجاب «العربي» على ما يحدث للجسم حال تناول كوبين من المياه يوميًا «على الريق» مؤكدًا أنه يساعد على تخلص الجسم من السموم، كما أنه يمده بالحيوية والطاقة.

كما أوضح الطبيب، إن تناول المياه على الريق يساعد على خفض نسبة الكوليسترول وهو يحافظ على صحة القلب والشرايين.