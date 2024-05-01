أول تعليق من ريم أحمد بعد وفاة والدتها

حرصت الفنانة ريم أحمد على توجيه الشكر لكل من قدم لها واجب العزاء في وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم وجرى تشييع جثمانها بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ريم أحمد تشكر كل من قدم واجب العزاء في رحيل والدتها

كتبت الفنانة ريم أحمد منشورا عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك» قالت فيه «شكر الله سعى كل من حضر صلاة الجنازة والدفن الحمدلله الأمانة وصلت وبإذن الله العزاء في مسجد ودار مناسبات الحامدية الشاذلية يوم الجمعة».

يذكر أن الفنانة ريم أحمد كانت قد أعلنت صباح اليوم، عن وفاة والدتها فاتن الراعي من خلال حسابها الشخصي على «فيسبوك»، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وتقدم لها الكثير من الأصدقاء والأقارب بالدعاء والنعي، وكان من ضمنهم الفنان القدير محمد صبحي.