موعد ومكان عزاء والدة الفنانة ريم أحمد

أعلن طه خليفة، زوج الفنانة ريم أحمد، عن موعد عزاء والدتها فاتن الراعي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب خليفة: «شكر الله سعي كل من حضر صلاة الجنازة والدفن، الحمدلله الأمانة وصلت، وبإذن الله العزاء في مسجد ودار مناسبات الحامدية الشازلية يوم الجمعة 2024/3/5».

الجمهور يقدم النعي لريم أحمد

وأعلنت الفنانة ريم أحمد، صباح اليوم، عن وفاة والدتها فاتن الراعي من خلال حسابها الشخصي على «فيسبوك»، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وتقدم لها الكثير من الأصدقاء والأقارب بالدعاء والنعي، وكان من ضمنهم الفنان القدير محمد صبحي.