شيخ قبيلة الدواغرة: اتحاد القبائل العربية سيكون داعما للجمهورية الجديدة

أكد الشيخ سلامة سالم الرقيعي، شيخ قبيلة الدواغرة، أن عوامل الأمن والاستقرار في سيناء بدأت منذ زمن، مشددًا على أن مصر بها تنوع كبير للقبائل، وهو تأكيد أن مصر تحتوي الجميع، لافتا إلى أن وجود القبائل العربية في أطراف الحدود وفي القلب، للحفاظ على الوطن والدولة وحماية المقدسات، موضحًا أن اتحاد القبائل العربية سيكون داعما للجمهورية الجديدة.

أهداف تكوين اتحاد القبائل العربية

أوضح «الرقيعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن من أهداف تكوين اتحاد القبائل العربية، خلق إطار شعبي وطني يدفع للأمان، اتحاد يضم أبناء القبائل، وهدفه توحيد الصف، ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار.

وشدد على أن مصر بها تنوع يؤكد عراقتها وأصالتها، مؤكدًا أن القبائل لها أدوار تاريخية، وسيناء مصرية، وستظل مصرية، وهى أولى الرسائل، وندعم المسار الاستراتيجي والآمن الذي يحقق الأمن والتنمية معا، متابعًا: «نبني مع منظومة الدولة التي تقوم بها الدولة، ونتعاون مع درع الدولة القوات المسلحة».

وأضاف أن تكوين اتحاد القبائل، كان نتيجة وجود كيانات موزعة في الصحراء الغربية والشرقية وسيناء، وتوحيدها في اتحاد يرأسه الرئيس السيسي، يكون داعما لبناء الجمهورية الجديدة، وانطلاق وتدشين الاتحاد من بقعة حدودية في سيناء له رسائل عديدة، مؤكدًا أن القبائل العربية مشاركة بصفة أساسية في التنمية، سواء كانوا في القلب أو في الأطراف على الحدود.

الرئيس السيسي احتوى الجميع ونعتبره أب لكل الاسرة

وشدد على أن الرئيس السيسي هو رئيس للجميع، وهو أمر طبيعي لأنه احتوى الجميع، لذلك نعتبره أب لكل الأسرة المصرية، واتحاد القبائل يشرف برعاية الرئيس.