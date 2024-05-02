«من غير فريزر وثلاجة».. طريقة سحرية لتخزين ورق العنب لمدة سنة

من أشهى الأطباق التي يفضلها العديد من الأشخاص، خاصة في فصل الربيع طبق محشي ورق العنب، دائمًا ما تلجأ إليه ربات المنازل في عزوماتها، إلا أنها تجد صعوبة في شرائه باستمرار، لذلك تبحث عن طريقة مناسبة لتخزينه، يحافظ من خلالها على لونه ومذاقه جيدًا.

طريقة تخزين ورق العنب

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخزين ورق العنب تحافظ عليه لفترات قصيرة قد تصل إلى عدة أيام، إلا أن هناك طريقة قد تحافظ عليه لأكثر من عام، دون أن يتغير لونه أو مذاقه «كأنه لسه طازة»، وفق ما روته الشيف سارة أحمد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بعد شراء الكمية المناسبة من ورق العنب، لابد من الابتعاد عن غسله تمامًا أو إضافة أي كمية من الماء إليه «رشة»، وإذا وجد به ماء لابد من تركه يجف تمامًا قبل البدء في المرحلة الأخرى من تخزينه، كما أنه لابد من قص أو إزالة العنقود أو العنق الموجود بورق العنب، وذلك للابتعاد عن إصابته بالعفن خلال التخزين.

مدة تخزين ورق العنب

بعد الانتهاء من إعداد ورق العنب للتخزين، نحضر مجموعة من زجاجات المياه الفارغة على حسب الكمية المراد تخزينها، وتركها تجف من أي نقطة مياه بداخلها، حتى لا تسبب العفونة لورق العنب خلال فترة تخزينة، ومن ثم بداية إدخالة إلى الزجاجة عن طريق لفه بشكل أسطواني، وتركه للفترة المراد فيها استخدامه، والتي تبدأ من شهرين وحتى عام كامل، ومن ثم استخدامه وكأنه طازج.