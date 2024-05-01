3 عادات شائعة تؤدي إلى اصفرار الأسنان والتهاب اللثة.. احذر ممارستها

حذر تقرير طبي نشرته صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية من خطأ شائع يرتكبه الكثير من الناس عند تنظيف أسنانهم، قد يكون سبب أساسي في اكتساب الأسنان اللون الأصفر الذي يُعطى مظهرًا غير لائق، باعتبار الأسنان البيضاء النظيفة من الأشياء التي تٌعطي شكلا جماليا للوجه.. فما هو ذلك الخطأ؟.

عادة شائعة تضر الأسنان

استخدام فٌرشاة الأسنان بشكل مباشر في غسل الأسنان دون تبليلها بالماء من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون وتؤدي إلى اصفرار الأسنان، بحسب التقرير الطبي، لذا من الضروري تبليل فرشاة الأسنان قبل وضع المعجون عليها حتى يسهل توزيعه على الأسنان ما يجعل تنظيفها أكثر فعالية.

وحذر التقرير من خطأ آخر يضر بصحة الأسنان ويُؤدي إلى إصفرارها، وهو تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الأطعمة الحمضية بوقت قليل، كالليمون واليوسفي والبرتقال، إذ يُؤدي ذلك إلى تآكل مينا الأسنان وبالتالي تنكشف الطبقة الصفراء الموجودة أسفلها، ما يتسبب في مظهر غير لائق ويضر بصحة الأسنان، كما يتسبب غسيل الأسنان بالفرشاة بشدة إلى تآكل مينا الآسنان كذلك وتحولها إلى اللون الأصفر.

أهمية تبليل فرشاة الأسنان

تقول الدكتورة مي أيمن، طبيبة أسنان، أنه ينبغي أن يكون لدى الأفراد روتين يومي لتنظيف أسنانهم، فمن الضروري غسل الأسنان بعد ساعة من الاستيقاظ من النوم، وكذلك قبل النوم بمعجون يحتوي على الفلوريد لمدة دقيقتين، على أن تُبلل فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون حتى تصبح الفٌرشاة أكثر لُطف ونعومة على الأسنان واللثة تجنُبًا لحدوث أي ضرر أو تهيج.

ونصحت مي أيمن خلال حديثها لـ «الوطن»، بأهمية استخدام خيط تنظيف الأسنان، للتخلص من بقايا الطعام الذي لا تستطيع فرشة الأسنان الوصول إليه، مع ضرورة استخدام غسول الفم ومعجون الأسنان المضاد للميكروبات، والحرص على زيارة طبيب الأسنان بانتظام.