«هي تستطيع»: أبناء سيناء يقدرون الدور الكبير للرئيس في تنمية أرض الفيروز

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مصر أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع» للتنمية، بإطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن الجيل الرابع، الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة بشمال سيناء.

تنمية سيناء

أوضحت «زهران»، أن اطلاق اسم الرئيس السيسي على هذه المدينة، لمسة وفاء وتقديرا بالدور الكبير الذي قام به منذ عام 2013 حتى الآن، حيث شهدت محافظة شمال سيناء في عهد الرئيس السيسي، نهضة حقيقية في جميع المجالات، بالإضافة إلى القضاء على الأرهاب الأسود، الذي كان يقتل ويروع المواطنين.

خطة التنمية الاقتصادية

أشارت إلى أن عمليات التنمية الشاملة وغير المسبوقة التي حظيت بها سيناء الغالية، في عهد الرئيس السيسي، رسمت مستقبلا مشرقا لأرض الفيروز، لتكون نقطة مضيئة في تاريخ مصر المشرف، وسيسطرها تاريخ من نور.

وأضافت أن أرض الفيروز نالت اهتماما شديدا للغاية من القيادة السياسية، لذا وضعت الدولة تنمية سيناء على رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24، على وضع مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري.