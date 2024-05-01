رئيس شيوخ القبائل العربية: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

أكد الشيخ علي أبو فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، أنه من استلم المنطقة من اليهود بعد تحرير سيناء وتسليمها للقوات المصرية، موضحًا أنه كان رئيس مالية نخل وعضو اللجنة المصرية التي كانت تستلم القرى والتجمعات التي كانت موجودة في سيناء من اليهود، مشددًا على أن كان له الشرف رفع العلم المصري على مطار النقب والذي كان أكبر قاعدة جوية موجودة في الشرق الأوسط، لإعلان تحرير سيناء.

اليوم سيناء تعيش عصرها الذهبي

وأوضح «أبو فريج»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه اليوم سيناء تعيش عصرها الذهبي، وكانت تحكمها نظرية استراتيجية قديمة وظلت سيناء صحراء لتكون عازل وأمان، مشددًا على أنه يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي على أنهى عزلة سيناء بإنفاق ومن الممكن أن تدخل سيناء في 3 دقائق وهي استراتيجية الأمن القومي المصري.

وشدد على أنه كان المقصود من الإرهاب استقطاع سيناء من الدولة المصرية، وسيناء لها أهمية الخاصة بالأمن القومي المصري وهي البوابة لمصر، موضحًا أن الإرهاب هدفه استقطاع هذا الجزء، وتلاحم شيوخ القبائل مع القوات المسلحة هو الذي مكن الدولة المصرية من القضاء على الإرهاب.

وسط سيناء هو العمق الاستراتيجي

ونوه بأن وسط سيناء هو العمق الاستراتيجي لسيناء، وبناء مدينة على بعد 13 كيلوجراما من الحدود مع إسرائيل هو تأكيد أن مصر والشعب المصري موجود على هذه الأرض، موضحًا أنه خلال الـ5 سنوات الماضية إنفاق 900 مليار جنيه بنية تحتية، وهناك 400 مليار جنيه سيتم صرفهم.