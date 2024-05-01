اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تدشين «اتحاد القبائل العربية» من سيناء

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تدشين «اتحاد القبائل العربية» من سيناء

- «ابدأ».. بوابة «الصناعة الوطنية» إلى العالمية

- الحكومة تواصل جهودها لخفض أسعار السلع في الأسواق

- «مدبولى» يتابع تطورات التحول الرقمى.. ويوجِّه الوزراء بدراسة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

- «الصحة»: إدراج 118 ألف مريض بمبادرة «علاج سرطان الكبد»

- «عبدالله»: ميكنة العمل بالمبادرة.. ودعم المنظومة بـ30 جهازاً حديثاً لـ«الموجات فوق صوتية»

- بدء تلقى طلبات التصالح فى «مخالفات البناء» الثلاثاء المقبل

- «مصر وفرنسا» ترفضان أى عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية

- «شكرى»: يجب تعزيز «حل الدولتين».. و«سيجورنيه»: الهدنة المحتملة بغزة تتطلب اقترانها بأخرى فى لبنان

الصفحة الثانية

- «مدبولى» يشهد توقيع مشروعى إنتاج الكهرباء من الرياح غرب سوهاج باستثمارات 9 مليارات دولار

- شريف سعيد: تاريخ شفتَى امرأة العمدة!

- رئيس الوزراء: نتجه للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. والمشروعات تتيح 18 ألف فرصة عمل لأبنائنا.. و«عامر»: تحويل أحد أكبر مصانع الألومنيوم للاعتماد على الطاقة المتجددة.. وإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لدعم مصانع الأسمدة

- «التعليم العالى»: إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة

- «الاتصالات والتعليم» تتفقان على مراجعة وتطوير مناهج «تكنولوجيا المعلومات» بداية من «الرابع الابتدائى»

- لجنة وزارية لتطوير «المنظومة التعليمية» لمواكبة سوق العمل المستقبلى

- القوات الجوية و«داسو» تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

- الفريق محمود فؤاد: الطائرات المقاتلة الفرنسية تتمتع بدقة وكفاءة منقطعة النظير وإمكانات متقدمة وعرض فيلم تسجيلى يتضمن تاريخ انضمام أولى الطائرات من طراز «ميراج 5» عام 1974 وصولاً لـ«رافال»

الصفحة الثالثة

- تدشين «اتحاد القبائل العربية» من شمال سيناء

- «العرجانى»: «مدينة السيسى» أول المشروعات وفق أحدث النظم العالمية

- وقيادات «الاتحاد»: أكثر من 38 مليوناً من أبناء القبائل يؤكدون دعمهم للدولة

- شيخ قبيلة العكور: تدشين الاتحاد يزيد من التنسيق والتواصل بين الملايين من أبناء القبائل

الصفحة الرابعة

- ركيزة «الصناعة الوطنية» للانطلاق إلى العالمية

- «مستهدفات المبادرة»: تعميق التصنيع المحلى وتقليل الواردات وتعزيز دور القطاع الخاص

- نجحت فى تجميع المصنّعين المتنافسين داخل القطاع الواحد.. وتمكين «القطاع الخاص» بالتكامل مع جهود الدولة الرامية إلى خلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً

- «عبدالعزيز» يحقق حلم مصنع الدهانات: «المبادرة وقفت جنبى»

- صاحب مصنع غسالات: سهلت التراخيص ونأمل فى تدشين خط إنتاج جديد

- صاحب مصنع مناديل: كانت سبباً فى حل المشكلات ودوران عجلة الإنتاج

- عضو «المبادرة»: تلقينا أكثر من 2000 طلب للدعم

الصفحة الخامسة

- مستثمرون: «المبادرة» داعم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات

- «اتحاد الصناعات»: دعمت توطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلى.. و«رجال الأعمال»: يجب إقامة مدينة صناعية كبرى تحت مسمى «ابدأ» لتوفير جميع الصناعات

- واقتصاديون: تحقق الاكتفاء الذاتى بتقليل الاستيراد وتعظيم الإنتاج

- ‏د. عمرو صالح* يكتب: آمال تحديث الصناعة المصرية

- «عطا»: الدولة تتجه لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.. و«شعيب»: تشجع الصناعات المغذية

- خبير: «ابدأ» أنقذت 4500 مصنع متعثر.. وتنفيذ 64 مشروعاً صناعياً

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: إعلام الإخوان.. متآمر وغبى!

- أميرة خواسك: سباق الدراجات كارثة أخلاقية

- أحمد رفعت: اغتيال البنا!

- د. خديجة حمودة: أم الضفيرة المجدولة والفيتو الأمريكى

- خالد منتصر يكتب: العقاد والمسيح والحب

- عماد فؤاد يكتب: مكامن الردع (3)

الصفحة السابعة

- سهرة مع دورى «NILE».. الزمالك والبنك الأهلى فى مواجهة صعبة.. «السعيد وماهر» يعودان لتشكيل الأبيض.. وصراع مراكز بين «فيوتشر والطلائع»

- راحة وتغييرات إجبارية.. «الشناوى» يسابق الزمن لاسترداد عرين الأهلى وكشف سر خروج «أفشة» من الحسابات

- الأحلام لا تزال متساوية.. أرقام قياسية فى ليلة ترسيخ عقدة ريال مدريد لـ«بايرن ميونيخ».. «كين» يحلق بعيداً عن الكبار

الصفحة الثامنة

- من الشاطبى للأنفوشى.. المهرجانات الفنية تنعش سياحة الإسكندرية.. «كاملة العدد»

- فى «نص ساعة».. «محمد» يعيد نجوم 2024 للقرن الـ17

- 100 سنة «فسيخ».. عائلة «حسن» تستعد لـ«شم النسيم».. على كل ذوق

- «البطة جوين».. دوبلاج «فيروز».. ضحك ومشاعر