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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تدشين «اتحاد القبائل العربية» من سيناء

كتب:

أحمد العانوسي
07:52 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تدشين «اتحاد القبائل العربية» من سيناء

- «ابدأ».. بوابة «الصناعة الوطنية» إلى العالمية

- الحكومة تواصل جهودها لخفض أسعار السلع في الأسواق

- «مدبولى» يتابع تطورات التحول الرقمى.. ويوجِّه الوزراء بدراسة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

- «الصحة»: إدراج 118 ألف مريض بمبادرة «علاج سرطان الكبد»

- «عبدالله»: ميكنة العمل بالمبادرة.. ودعم المنظومة بـ30 جهازاً حديثاً لـ«الموجات فوق صوتية»

- بدء تلقى طلبات التصالح فى «مخالفات البناء» الثلاثاء المقبل

- «مصر وفرنسا» ترفضان أى عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية

- «شكرى»: يجب تعزيز «حل الدولتين».. و«سيجورنيه»: الهدنة المحتملة بغزة تتطلب اقترانها بأخرى فى لبنان

الصفحة الثانية

- «مدبولى» يشهد توقيع مشروعى إنتاج الكهرباء من الرياح غرب سوهاج باستثمارات 9 مليارات دولار

- شريف سعيد: تاريخ شفتَى امرأة العمدة!

- رئيس الوزراء: نتجه للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. والمشروعات تتيح 18 ألف فرصة عمل لأبنائنا.. و«عامر»: تحويل أحد أكبر مصانع الألومنيوم للاعتماد على الطاقة المتجددة.. وإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لدعم مصانع الأسمدة

- «التعليم العالى»: إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة

- «الاتصالات والتعليم» تتفقان على مراجعة وتطوير مناهج «تكنولوجيا المعلومات» بداية من «الرابع الابتدائى»

- لجنة وزارية لتطوير «المنظومة التعليمية» لمواكبة سوق العمل المستقبلى

- القوات الجوية و«داسو» تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

- الفريق محمود فؤاد: الطائرات المقاتلة الفرنسية تتمتع بدقة وكفاءة منقطعة النظير وإمكانات متقدمة وعرض فيلم تسجيلى يتضمن تاريخ انضمام أولى الطائرات من طراز «ميراج 5» عام 1974 وصولاً لـ«رافال»

الصفحة الثالثة

- تدشين «اتحاد القبائل العربية» من شمال سيناء

- «العرجانى»: «مدينة السيسى» أول المشروعات وفق أحدث النظم العالمية

- وقيادات «الاتحاد»: أكثر من 38 مليوناً من أبناء القبائل يؤكدون دعمهم للدولة

- شيخ قبيلة العكور: تدشين الاتحاد يزيد من التنسيق والتواصل بين الملايين من أبناء القبائل

الصفحة الرابعة

- ركيزة «الصناعة الوطنية» للانطلاق إلى العالمية

- «مستهدفات المبادرة»: تعميق التصنيع المحلى وتقليل الواردات وتعزيز دور القطاع الخاص

- نجحت فى تجميع المصنّعين المتنافسين داخل القطاع الواحد.. وتمكين «القطاع الخاص» بالتكامل مع جهود الدولة الرامية إلى خلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً

- «عبدالعزيز» يحقق حلم مصنع الدهانات: «المبادرة وقفت جنبى»

- صاحب مصنع غسالات: سهلت التراخيص ونأمل فى تدشين خط إنتاج جديد 

- صاحب مصنع مناديل: كانت سبباً فى حل المشكلات ودوران عجلة الإنتاج

- عضو «المبادرة»: تلقينا أكثر من 2000 طلب للدعم

الصفحة الخامسة

- مستثمرون: «المبادرة» داعم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات 

- «اتحاد الصناعات»: دعمت توطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلى.. و«رجال الأعمال»: يجب إقامة مدينة صناعية كبرى تحت مسمى «ابدأ» لتوفير جميع الصناعات

- واقتصاديون: تحقق الاكتفاء الذاتى بتقليل الاستيراد وتعظيم الإنتاج

- ‏د. عمرو صالح* يكتب: آمال تحديث الصناعة المصرية

- «عطا»: الدولة تتجه لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.. و«شعيب»: تشجع الصناعات المغذية 

- خبير: «ابدأ» أنقذت 4500 مصنع متعثر.. وتنفيذ 64 مشروعاً صناعياً 

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: إعلام الإخوان.. متآمر وغبى!

- أميرة خواسك: سباق الدراجات كارثة أخلاقية

- أحمد رفعت: اغتيال البنا!

- د. خديجة حمودة: أم الضفيرة المجدولة والفيتو الأمريكى

- خالد منتصر يكتب: العقاد والمسيح والحب

- عماد فؤاد يكتب: مكامن الردع (3)

الصفحة السابعة 

- سهرة مع دورى «NILE».. الزمالك والبنك الأهلى فى مواجهة صعبة.. «السعيد وماهر» يعودان لتشكيل الأبيض.. وصراع مراكز بين «فيوتشر والطلائع»

- راحة وتغييرات إجبارية.. «الشناوى» يسابق الزمن لاسترداد عرين الأهلى وكشف سر خروج «أفشة» من الحسابات

- الأحلام لا تزال متساوية.. أرقام قياسية فى ليلة ترسيخ عقدة ريال مدريد لـ«بايرن ميونيخ».. «كين» يحلق بعيداً عن الكبار

الصفحة الثامنة

- من الشاطبى للأنفوشى.. المهرجانات الفنية تنعش سياحة الإسكندرية.. «كاملة العدد»

- فى «نص ساعة».. «محمد» يعيد نجوم 2024 للقرن الـ17

- 100 سنة «فسيخ».. عائلة «حسن» تستعد لـ«شم النسيم».. على كل ذوق

- «البطة جوين».. دوبلاج «فيروز».. ضحك ومشاعر

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بقلم أحمد العانوسي