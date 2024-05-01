«الثقافة» تختتم عرض «دوار بحر» على مسرح روض الفرج بحضور نقيب الممثلين

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الثلاثاء، آخر ليالي العرض المسرحي «دوار بحر»، للمخرج محمد مصطفى، على مسرح قصر ثقافة روص الفرج، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، قدم العرض الذي تدور أحداثه بإحدى قرى صعيد مصر، خلال فترة الستينيات، ويناقش عدة قضايا مجتمعية كانتشار الثأر والصراع على السلطة.

عرض دوار البحر

«دوار بحر» لفرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية، تأليف محمد علي إبراهيم، تصميم ديكور وملابس رامي عاطف، موسيقى محمد قابيل، إضاءة إبراهيم حسن، ماكياج مي شاهين، أداء تمثيلي: محمد نصر، سهر النوري، إسراء الجمل، أحمد دعبس، عمر محمود، مراد محمد، أحمد صبري، مي شاهين، ماهينور طارق، مآب جاسور، محمد شبايك، مصطفى عبد الله، شهد أحمد، محمد مصطفى، محمد عماد، خالد جادو، إسلام فودة، عمر محمد، يوسف علي، سيف المصري، سفيان المصري، يوسف بهيج، ناصر حسن، عادل سعيد.

وكان المخرج محمد مصطفى، أكد أن العرض تم تقديمه بشكل مختلف، من خلال إعداد ديكور لمبنى مكون من ثلاثة طوابق، كل طابق مقسم إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يمثل الشكل النهائي لعبة «السلم والثعبان»، التي يتصارع فيها الجميع من أجل الفوز.

وأضاف «مصطفى» أنه جرى استخدام تكنيك الشاشة المقسمة كما هو في السينما، حيث يمكن للمشاهد التنقل بعينه خلال التسعة مربعات الممثلة للأماكن التي تدور فيها الأحداث، لكي يتمكن من مشاهدة أكثر من مشهد في الوقت نفسه على خشبة المسرح.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وجاء بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد أحمد خميس، المخرج محمد جبر، مهندس الديكور أحمد نور الدين، وشاهيناز عطية مدير عام ثقافة القاهرة.