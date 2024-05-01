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عميد أصول الدين: إتقان العمل ثمرة من ثمرات الإحسان

كتب:

منى صلاح
10:57 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الدكتور خالد عبد العال

الدكتور خالد عبد العال

قال الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، إن إتقان العمل يعتبر مهارات داخل الإنسان، لافتا إلى أن هناك فرقًا بين إتقان العمل والإحسان إلى العمل، فالإتقان ثمرة من ثمرات الإحسان.

وأضاف «عبدالعال»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الإحسان نابع من ضمير الانسان، والإتقان خبر ومهارات العامل فعندما يحسن ويراعى ضميره يتقن عمله، لأنه يراقب الله فى كل تصرفاته».

وتابع عميد كلية أصول الدين بالمنوفية: «الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين سأل جبريل عليه السلام ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه».

وأشار إلى أن الإنسان عليه أن يربى نفسه وأولاده على ثلاثة أمور؛ وهي: «الله معي، والله ناظر إليا، والله مطلع عليا».

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