عالم أزهري: إتقان المسلم لعمله واجب شرعي وأخلاقي يبعده عن الرياء

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام يعتبر إتقان العمل وسيلة من وسائل المسلم للرزق الحلال، بل إنه عبادة خالصة فالدين الإسلامي يدعو المسلم إلى العمل والانطلاق.

حث الإسلام على العمل

وأضاف قابيل خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس، أن إتقان المسلم لعمله واجب شرعي وأخلاقي، وله آثار عديدة، منها الأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه في الآخرة لمن أتقن عمله في الدنيا، يدعم نجاحه في المجتمع الذي يعيش فيه.

إتقان العمل يبعدك عن الرياء

وأوضح المتقن لعمله يبتعد عن الرياء والسمعة ويحذر من النفاق، ويحاسب نفسه على كل عمل يقدمه، وفي إتقان العمل تحقيق لنجاح المجتمع المسلم، وتعزيز لقوته في مواجهة أعداء الإسلام، وإظهار لقوة المسلمين .