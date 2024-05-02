أول ظهور لـ أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما

ظهر الفنان أحمد السقا بصحبة زوجته الإعلامية مها الصغير، في إحدى المولات الكبرى في أثناء عرض فيلم «السرب».

والتقط الثنائي أحمد السقا وزوجته مها الصغير عددًا من الصور التي جمعتهما، خلال حضور العرض، ما يعتبر نفيًا لشائعة انفصالهما.

شائعة انفصال أحمد السقا ومها الصغير

وانتشرت منذ أيام شائعة انفصال السقا ومها الصغير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور شاركته الأخيرة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

أبطال فيلم السرب

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، كريم فهمي، دياب، هند صبري، محمود عبدالمغني، نيللي كريم، شريف منير، صبا مبارك، وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

وسيعرض الفيلم في 50 سينما بالقاهرة الكبرى، بجانب عرضه في عدد من السينمات الأخرى بالإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية.