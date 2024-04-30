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أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل طرحه في دور العرض غدا

كتب:

سهيلة محمد
02:51 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
أحمد السقا فيلم السرب

أحمد السقا فيلم السرب

روج الفنان أحمد السقا لفيلم السرب المنتظر عرضه غدًا في جميع دور العرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر السقا برومو الفيلم، قائلًا: «يوم واحد بس والسرب هينطلق.. فيلم السرب غدًا بجميع دور العرض في مصر».

تفاصيل فيلم السرب

تفاعل الجمهور مع برومو الفيلم الذي حقق ردود أفعال قوية، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات الإرهابية، حيث يروى تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2015، إذ قصفت عددًا من المواقع التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي ردا على جريمته بحق 21 مصريا.

أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، كريم فهمي، دياب، هند صبري، محمود عبدالمغني، نيللي كريم، شريف منير، صبا مبارك، وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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