دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها

وجهت الفنانة الشابة دعاء ياسين، الشكر للنجم أحمد السقا وللفنانة زينة؛ وذلك لتعاونهما معها في مسلسل «العتاولة»، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني، وجسدت فيه دعاء شخصية زوجة مساعد أحمد السقا، الذي تم قتله ليقرر بعد ذلك السقا الوقوف بجانبها وعدم تركها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها حين تم ترشيحها للشخصية من أحمد تمام الكاستينج دايركتور، والمُخرج أحمد خالد موسى، شعرت بالخوف لأنها ستقف بجوار نجم كبير مثل السقا؛ لكنها وخلال التصوير الذي كان بين الإسكندرية ولبنان، استطاع السقا إذابة الجليد بينهما بشكل كبير؛ لأنه ممثل كبير ومُحترف.

دعاء ياسين لم تدرس التمثيل

دعاء ياسين التي شاركت من قبل في الدراما المصرية بمسلسلين وهما حكايات جروب الماميز، ومسلسل نصيبي وقسمتك، لم تدرس التمثيل عن طريق المعهد، لكنها عملت على نفسها كثيرًا لتنمية موهبتها من خلال ورش التمثيل حتى استطاعت الوصول لمكانة مميزة، مؤكدة أنها تعمل على نفسها أكثر وأكثر حتى تحقق حلمها في التمثيل؛ قائلة: «طموحاتي في التمثيل لا حدود لها».