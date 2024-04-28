طريقة عمل سموزي الموز بالكاكاو بخطوات سهلة.. «مشروب مرطب ومنعش»

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحب الكثيرين تناول المشروبات المثلجة التي تعطي للجسم ترطيب وانتعاش، لذا يزداد البحث عن طرق عمل السموزي باعتباره من ألذ المشروبات المنعشة في الصيف، ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل سموزي الموز بالكاكاو بخطوات بسيطة في المنزل.

يُمكن لربة المنزل تحضير سموزي الموز بالكاكاو بخطوات سهلة بالبيت وفي وقت لا يتعدى الـ10 دقائق، حسب وصفة الشيف أميرة شنب، كالتالي:

مقادير عمل سموزي الموز بالكاكاو

2 حبة موز

2 كوب كبير لبن خال الدسم.

2ملعقة كبيرة عسل أبيض.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

4 مكعبات ثلج.

خطوات تحضير سموزي الموز بالكاكاو

احضري الموز وقومي بتقطيعه إلى شرائح دائرية وضعيه في الفريزر حتى يبدأ في التجمد.

ضعي شرائح الموز و اللبن في الخلاط الكهربائي، واخلطي المزيج جيدًا حتى يتحول الموز لسائل ويختلط باللبن.

ضيفي العسل الأبيض ومسحوق الكاكاو والفانيليا للخلاط وقومي بالخلط مرة اخرى حتى تتجانس المكونات.

اسكبي سموزي الموز بالكاكاو المثلج في أكواب التقديم وضعي مكعبات الثلج، ثم قدميه لأفراد أسرتك.

سر نجاح سموزي الموز بالكاكاو المثلج