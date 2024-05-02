«الهلال الأحمر» يقدم نصائح مهمة للتعامل مع موجات الحر خلال فترات النهار

قدّم الهلال الأحمر المصري نصائح مُهمة بشأن التعامل مع موجات الحر في الصيف، اليوم، مؤكدًا ضرورة تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس وارتداء ملابس مُناسبة ذات ألوان فاتحة عاكسة للحرارة.

ضرورة الإكثار من تناول المياه

ونوّه الهلال الأحمر، في تقرير له، بضرورة الإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة، وإغلاق ستائر النوافذ، خلال ساعات النهار؛ لتجنب أشعة الشمس المباشرة.

وفي سياق متصل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، موضحة أنّ الأجواء الآن معتدلة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار خلال ساعات النهار اليوم على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 31 درجة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودرجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 19 درجة.

وتوقعت أن يسود طقسا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحراراة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.