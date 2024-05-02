تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 8، وجرى تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و568 شاحنة و165 سيارة، وشملت حركة الواردات 67 ألف طن بضائع، 274 شاحنة و110 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و294 شاحنة و55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة WADI ALARAB على متنها 63 ألف طن قمح روماني، واتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل بتفريغها.

وشهد الميناء أمس استقبال السفينتين أمل والحرية 2، كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن، 350 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «سينا، كوين نفرتيتي، بريدج، وأور».

كا شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكبا بموانيها.