«السكة الحديد» تعقد ندوات للتوعية بمخاطر المعابر غير الشرعية

حثت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بضرورة الالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهي «الكباري – المزلقانات القانونية – الأنفاق» وعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية وعدم فتح أي معابر غير قانونية وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، وسلامة مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

خطورة عدم الالتزام بالقانون

وأشارت الهيئة، في تقرير لها، إلى حرصها على عقد ندوات توعوية للمواطنين، واستعراض قانون 94 لسنة 2018 والذي حظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا في الأحوال وبالشروط التى تقررها الهيئة، كما حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها.

غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه

وأوضحت أنه يتم توعية المواطنين بالعقوبة وهي الحبس بمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافته إلى أنه خلال الندوات يتم تعريف الحضور بمتحف السكة والذي يعرض مجموعة كبيرة من النماذج التي توضح تطور القاطرات الأولى في العالم ومصر ومنها قاطرات بالحجم الطبيعي وكذلك نماذج للعربات كما يوجد قسم للإشارت للتحكم في مسير القطارات ومراحل تطوره من التحكم اليدوي الي أحدث نظم التحكم العالمية، ويضم المتحف أكثر من 700 نموذج ويعتبر من أهم وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم حيث تم افتتاحة للجمهور في يناير 1933.