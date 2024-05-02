خبير اقتصادي: ارتفاع مؤشر الاستقرار الكمي للسلع في مارس الماضي

قال أحمد معطي، خبير اقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في جميع أسعار السلع، بما فيها حديد التسليح، وذلك في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.

وأضاف معطي، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين، لذا لجأت إلى تخفيض الأسعار.

جهود الدولة في خفض الأسعار

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا الصدد متكاملة، إذ تتمثل في توفير الدولار في الأسواق، والقضاء على السوق الموازية، ما انعكس على زيادة الإفراجات الجمركية في البضائع، وزيادة المعروض لاستقرار الأسعار.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في مؤشر الاستقرار الكمي للسلعة خلال شهر مارس الماضي، بواقع 83.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير الماضي بواقع 71.3، مؤكدا ارتفاع المعروض، وفقا للمؤشرات الاقتصادية.