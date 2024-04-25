صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني

أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية، مزايدة علنية لصالح الصندوق، لبيع عدد من المحلات التجارية والصيدليات.

البيع بنظام المزاد العلني

وقال صندوق التنمية الحضرية، إن المزايدة العلنية لبيع 27 محلًا تجاريًا بمساحات تبدأ من 24 مترًا، وتصل إلى 32 مترًا، بالإضافة إلى صيدلية بمساحة 32 مترًا، موضحًا إمكانية دفع 25% والاستلام الفوري، لافتًا إلى أن المحال تقع بالقرب من إسكان مبارك للشباب ومستشفى بهجورة، بقرية بهجورة بمحافظة قنا.

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، أن البيع سيكون بنظام المزاد العلني عبر جلسة يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، الساعة 1 ظهرًا، مؤكدًا أنه بإمكان المواطنين الاستفسار أو تسجيل البيانات عبر الرقم 01009990009 أو 19463.