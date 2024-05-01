موعد إعلان وتسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2024، استعداداً لامتحانات نهاية إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، المقرر عقده يوم 10 يونيو، وفقا للجداول المعتمدة رسميا.

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيجري الانتهاء من أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024، خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إعلانها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات، ويحصل الطالب عليه من خلال البريد المدرسي الموحد الخاص به.

وتابع المصدر، أنه سيتم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال شهر مايو الجاري بالمدارس المقيد فيها، بعد إعلانها رسميا على موقع وزارة التعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.