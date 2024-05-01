البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا كينج مريوط غدا

تحتفل الكنائس المصرية، غدا الخميس الموافق 2 مايو، بأحد الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة، حيث تعد ذكرى العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه، وتأسيس المسيح سر الإفخارستيا، أحد أسرار الكنيسة السبعة.

طقس خميس العهد.. غسل الأرجل

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد خميس العهد، صباح الخميس المقبل، بدير مارمينا كينج مريوط، بحضور رهبان الدير، وعدد من الأساقفة، حيث يقوم البابا في هذا القداس بصلاة طقس اللقان وغسل أرجل الرهبان والأساقفة الحاضرين ورش المياه على الحاضرين مثلما فعل السيد المسيح في هذا اليوم حيث غسل أرجل التلاميذ قبل العشاء الأخير وتأسيس سر التناول.

قداس خميس العهد

يعد قداس خميس العهد أول قداس في أسبوع الآلام عقب قداس أحد الشعانين الذي ترأسه البابا هذا العام في دير مارمينا كينج مريوط، حيث تمتنع الكنيسة عن رفع البخور خلال أيام البصخة المقدسة وهي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس باستثناء يوم الخميس، وتبدأ من ليلة الأحد، حيث يبدأ اليوم في الكنيسة من مغرب اليوم وحتى مغرب اليوم التالي.

ومن المقرر وفقا لما أعلنه القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يترأس البابا تواضروس صلوات يوم الجمعة العظيمة 2024 يوم 3 مايو المقبل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور الأقباط، إذ تستمر تلك الصلوات لما يقرب من 12 ساعة.