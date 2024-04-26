أسبوع الآلام 2024.. متى تحتفل الكنيسة بـ«خميس العهد»؟

تستقبل مصر غدا السبت، أسبوع الآلام 2024 أحد أقدس الأيام في الصوم الكبير عند المسيحيين، إذ يحيون في هذا الأسبوع الأيام الأخيرة في حياة السيد المسيح على الأرض، وذلك عقب الاحتفال بجمعة ختام الصوم والاحتفال بنهاية الصوم الأربعيني.

ترتيب أسبوع الآلام 2024

ويبدأ أسبوع الآلام 2024 من غدا السبت الموافق 27 أبريل، والمعروف في الكنيسة باسم «سبت لعازر» ويتخلله الاحتفال بأحد الشعانين و3 أيام للبصخة المقدسة من الاثنين للأربعاء ثم الاحتفال بخميس العهد والجمعة العظيمة، وينتهي هذا الأسبوع بالاحتفال بسبت النور المعروف أيضا باسم سبت الفرح.

وتحتفل الكنيسة بعيد خميس العهد 2024 يوم 2 مايو المقبل، حيث يمثل بداية العد التنازلي للاحتفال بعيد القيامة المجيد، ويقام فيه أول قداس بعد الاحتفال بأحد الشعانين حيث تمتنع الكنيسة عن إقامة القداسات خلال هذا الأسبوع.

أحداث خميس العهد

وقال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية عضو لجنة الطقس في المجمع المقدس، خميس العهد يعد أحد الأعياد السيدية الصغرى المرتبطة بالسيد المسيح، وكذا أحداث الصلب والقيامة وليس حدثاً مستقلا بذاته.

ويصلى يوم خميس العهد لأول مرة في الهيكل بعد أحد الشعانين، ووفقا للإنجيل أسس السيد المسيح سر التناول أحد الأسرار السبعة للكنيسة في هذا اليوم، كما غسل أرجل التلاميذ ليعلمهم الاتضاع، وفي ليلة الجمعة سلم يهوذا المسيح للسلطات لمحاكمته بتهمة التجديف.