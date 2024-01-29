كيفية الحصول على تأشيرة الأردن من مصر.. اعرف رسوم السياحة والعمل

تتميز الأردن بجمال معالمها التاريخية والعربية لذا يقصدها الكثيرون للسياحة والسفر أو من أجل العمل، ويمكن الحصول على تأشيرة الأردن بكل سهولة ودون تقديم للسفارة الأردنية في مصر، حيث أن مصر من الدول التي لا تحتاج موافقة مسبقة للسفر إلى الأردن، لذا نستعرض كيفية الحصول على تأشيرة الأردن من مصر.

كيفية الحصول على تأشيرة الأردن من مصر

يمكن للمواطن المصري الحصول على تأشيرة الأردن للسفر والسياحة باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية الأردنية من هنــــــا.

- حدد نوع الزيارة، سواء كانت بقصد الزيارة، أو المرور أو خروج وعودة أو تقديم خدمة اصدار أو تجديد تأشيرة بقصد الدراسة أو العمل أو العلاج أو السياحة.

- قم بإنشاء حساب جديد على الموقع عن طريق ملء البيانات الظاهرة.

- بعد إنشاء الحساب يمكنك اختيار الخدمة التي تريدها ومنها التأشيرات الإلكترونية أو الاستعلام عن تأشيرة إلكترونية أو التذاكر.

رسوم تأشيرة دخول المصريين إلى الأردن

وحدد موقع مطار الملكة علباء الدولي الأردني، رسوم تأشيرة الدخول إلى الأردن لجميع الجنسيات وجاءت على النحو التالي:

- 40 دينارا تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة شهر، وتحصل عليها من المطار.

- 60 دينارا تأشيرة الدخول مرتين ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويمكن الحصول عليها من أقرب سفارة أو قنصلية.

​- 120 دينارا لتأشيرة الدخول أكثر من مرة و لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويمكن الحصول عليها من أقرب سفارة أو قنصلية.

إجراءات الحصول على تأشيرة عمل في الأردن

تأشيرة العمل تعني استقدام عامل غير أردني إلى المملكة للعمل لدى صاحب العمل في المنطقة، ويمكن للمواطن المصري الحصول على تأشيرة عمل في الأردن باتباع الإجراءات الآتية:

- إحضار الوثائق المطلوبة.

- تعبئة نموذج طلب تأشيرة عمل.

- دفع الرسوم المترتبة.

المستندات المطلوبة للحول على تأشيرة عمل بالأردن

أولا تجهيز المستندات المطلوبة وهي على النحو التالي:

1- صورة عقد العمل إن وجد.

2- كتاب يقدمه صاحب العمل يوضح فيه مدة العمل، وطبيعة الوظيفة التي سيقوم بها العامل والأجر المتوقع أن يتقاضاه.

3- تعهد من صاحب العمل بأنّه تم التقيد بأحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والنظام والتعليمات والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتأشيرة العمل تحت طائلة شطب التأشيرة.

4- صورة جواز سفر أو وثيقة سفر العامل إضافة إلى صورتين شخصيتين.

5- شهادة صادرة عن مركز طبي معتمد لدى وزارة الصحة تثبت خلو العامل من الأمراض السارية، أو تعهد خطي من صاحب العمل بتقديم هذه الشهادة خلال 3 أسابيع عمل من تاريخ دخول العامل الذي حصل على تأشيرة عمل إلى المنطقة.

6 - الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية للملكة الهاشمية الأردنية من هنـــــــــــا.

- اختار الحصول على تأشيرة عمل.

رسوم تأشيرة العمل في الأردن

وتأتي رسوم تأشيرة العمل في الأردن على النحو التالي:

- 40 دينارا لإصدار تأشيرة أو تصريح العمل في المنطقة عن كل 3 أشهر من مدة التأشيرة أو التصريح.

- إذا زادت مدة التأشيرة أو التصريح عن 3 أشهر فيستوفي الرسم مرة واحدة بمعدل 40 دينار لكل 3 أشهر من مدة أي منهما.

- 15 دينارا لإصدار كل من بطاقة العمل وبطاقة الإقامة.

- 15 دينارا لتجديد كل من بطاقة العمل وبطاقة الإقامة.

- 15 دينارا لإصدار بدل تالف أو فاقد لكل من بطاقة العمل وبطاقة الإقامة.

رسوم دخول الأماكن السياحية بالأردن

- أم قيس: 5 دنانير.

- البترا: 50 دينارا.

- برنامج البترا في الليل، غير شامل لبدل الخدمات: 17 دينارًا.

- جبل القلعة ومتحف الآثار: 3 دنانير.

- جبل نيبو: 3 دنانير.

- جرش المتحف والموقع الآثري: 10 دنانير.

- طبقة فحل: ديناران.

- عراق الأمير: دينار.

- قصر الحرانة، قلعة الأزرق، قصر المشتى، قصير عمرة، قصر الحلابات، القصور الصحراوية، حمام الصراح: 3 دنانير.

- قلعة الشوبك: دينار.

- قلعة العقبة، الحميمة، مسجد الشريف الحسين بن علي 3 دنانير.

- قلعة عجلون ومار إلياس: 3 دنانير لكل منهما.

- متحف آثار السلط ومتحف آثار الكرك ومتحف أخفض بقعة في العالم: ديناران لكل متحف منهما.

متحف البترا، متحف البترا النبطي، متحف التراث الأردني: مجانًا.

متحف الحياة الشعبية والمتحف الشعبي الأردني للحلي والأزياء: ديناران.