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محمد رشدي.. نجم الموال وفارس الأغنية الشعبية (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
11:29 ص | الخميس 02 مايو 2024
الفنان محمد رشدي

الفنان محمد رشدي

اشتهر في مجال الأغنية الشعبية وغناء المووايل، ومن أشهر أغانيه «عدوية، تحت الشجر، كعب الغزال، على الرملة، ويا عزيز عيني»، إنه الفنان محمد رشدي نجم الموال وفارس الأغنية الشعبية تحل اليوم ذكرى وفاته، والذي قدم أغاني مميزة وترك بصمة واضحة في مجال الأغاني الشعبية.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني بعنوان «ذكرى وفاة الفنان محمد رشدي.. نجم الموال وفارس الأغنية الشعبية»، عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر.

وُلد رشدي في 20 يوليو عام 1928 بدسوق في كفر الشيخ، والتحق بكُتاب القرية ليحفظ القرآن الكريم ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقي، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة وكان لايزال في المرحلة الثانوية العامة، وكانت بدايته الحقيقية في فترة الخمسينيات، وكانت «قولوا لمأذون البلد» أولى أغانيه، ثم انضم للإذاعة مطربًا وملحنًا وسجل لها ملحمة أدهم الشرقاوي وحقق نجاحًا كبيرًا.

وغنى محمد رشدي في جلسات الإنشاد بالموالد واستمعت إلى صوته أم كلثوم وطالبت بأن يلتحق بمعهد فؤاد للموسيقى وكون مع مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبدالرحمن الأبنودي ثلاثيًا فنيًا عظيمًا وكان هذا سببًا لبداية انتشار الأغنية الشعبية، كما غنى أغاني دينية ووطنية في انتصار حرب أكتوبر.

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