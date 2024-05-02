«السكك الحديد» تحدد محطات وقوف قطار شم النسيم.. اعرف موعد التشغيل

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، محطات وقوف قطار شم النسيم المقرر تشغيله الاثنين المقبل، موضحة أن القطار يعمل لمدة يوم واحد فقط، وهو يوم إجازة شم النسيم، بداية من محطة القاهرة وصولاً إلى محطة الإسكندرية، إذ جرى تجهيز القطار لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

قطار شم النسيم

وأوضحت الهيئة، أن قطار شم النسيم يخضع لعمليات صيانة قبل خروجه على القضبان، وتوجد أكثر من وسيلة لحجز تذكرة القطار، منها شبابيك التذاكر أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو الهاتف المحمول.

محطات وقوف القطار، أثناء رحلة الذهاب، هي القاهرة وشبرا الخيمة وقليوب وطوخ ودمنهور وبنها وعرب الرمل وقويسنا وبركة السبع، وطنطا وكفر الزيات وإيتاي البارود وأبو حمص وكفر دوار والحضرة والإسكندرية.

محطات الوقوف أثناء رحلة العودة

أما محطات الوقوف أثناء رحلة العودة فهي تشمل محطة الإسكندرية والحضرة وسيدي جابر وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور وإيتاي البارود والتوفيقية وكفر الزيات وشبرا الخيمة وطنطا وبركة السبع وقويسنا وعرب الرمل وبنها ودمنهور وطوخ وقليوبوشبرا الخيمة والقاهرة.

ويجري تشغيل القطار يوم الاثنين المقبل، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 7:00 صباحا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:55، ويعود الساعة 18:00 ليصل إلى القاهرة الساعة 20:50 دقيقة.