الكشف على 835 رأس ماشية في قافلة بيطرية بسوهاج

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات والدواجن بقرية المحامدة القبلية التابعة لمركز سوهاج، إذ جرى فحص وعلاج 835 حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فعاليات الأسبوع البيئي

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى تنظيم تلك القافلة تزامنًا مع انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي على أرض الجامعة لتقديم الخدمات العلاجية البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تم فحص وعلاج 835 حالة مرضية وصرف العلاج لها بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، أن القافلة ضمت فرقا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية «الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن» فضلا عن مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية، ومكافحة الطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادة.

المشاركون في القافلة

جدير بالذكر أنه شارك في القافلة 12 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و35 طالبا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية كتدريب عملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.