أسعار أجهزة ترطيب الهواء وأنواعها.. تقلل من الاختناق وتبدأ من 325 جنيها

عندما يكون الهواء جافًا يعاني الناس من المشكلات الصحية بما في ذلك مشكلات الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية أو حتى نزيف الأنف، إضافة إلى مشاكل البشرة، وتفيد أجهزة ترطيب الهواء في تحسين البيئة الجافة وجعلها أكثر صحة وراحة.

تعمل أجهزة ترطيب الهواء على بإدخال الرطوبة في الأماكن الجافة وتنبعث منها الرطوبة وتعمل على استقرار مستويات الرطوبة في الأماكن المثبتة بها، وتساهم في تقليل الشعور بالاختناق.

أنواع من أجهزة ترطيب الهواء

ويمكن اختيار أنواع الجهاز المناسب لترطيب الهواء كالتالي:

أجهزة الترطيب بالرذاذ البارد

تتميز أجهزة الترطيب بالرذاذ البارد، بأسعارها الرخيصة نسبيا، وينبعث منها البخار البارد نحو الهواء، وهي سهلة التظيف وتسمح للمستخدم بإضافة المستنشقات خلال موسم البرد والإنفلونزا.

أجهزة الترطيب بالرذاذ الدافئ

تستخدم أجهزة الترطيب بالرذاذ الدافئ لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، حيث تقتل الحرارة الناتجة عنها البكتيريا وتقلل من تراكم الغبار.

أجهزة الترطيب بالبخار

وتمتاز أجهزة الترطيب الهواء بالبخار بأنها غير مكلفة وتتضمن خياري الرذاذ البارد والدافئ، وهي أكثر هدوءً وأقل عرضة للتلوث بالبكتيريا.

أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية

تستخدم أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية حاجزاً معدنيًا لتكوين قطرات الماء وتشتيتها في الهواء،وتتميز بأنها موفراً للطاقة ومنخفضة الضوضاء، وهذا ما يجعلها مثالية للاستخدام ليلاً وأكثر أمانًا وتنظيمًا.

أسعار مرطب الهواء في أسواق الأجهزة الكهربائية

وفيما يلي نستعرض أسعار أجهزة مرطب الهواء في أسواق الأجهزة الكهربائية، والتي على النحو التالي:

مرطب هواء بالموجات فوق الصوتية لتنقية الهواء برائحة الرذاذ البارد، ليد 300 مل، بسعر 325 جنيها.

مرطب رذاذ بارد 3 لترات للغرفة الكبيرة، يعمل بواسطة USB، دون قابس 3.3 لتر، بسعر 1499 جنيها.

مرطب رذاذ بارد مع أضواء ليلية، وغلق تلقائي، فائق الهدوء، يعمل بواسطة USB، بدون قابس، بسعر 999 جنيها.

جهاز ترطيب هواء لتنقية الهواء بالموجات فوق الصوتية وموزع رذاذ بارد بضوء ليد ليلي للعلاج العطري فواحة للمكتب والمنزل، بسعر 990 جنيها.

جهاز ترطيب هواء لغرفة النوم، 4 لترات، رذاذ بارد بالموجات فوق الصوتية للغرف الكبيرة، بوظيفة موزع الروائح، وإيقاف تلقائي 4 لترات، بسعر ‎2899 جنيها.

مرطب رذاذ بارد مع أضواء ليلية وغلق تلقائي، يعمل بواسطة USB، دون قابس 1000 ملي، بسعر 1299 جنيها.

مرطب رذاذ بارد للغرفة الكبيرة مع أضواء ليلية غلق تلقائي، يعمل بواسطة USB، بدون قابس 2000، بسعر 1399 جنيها.

مرطب هواء برذاذ بارد بالموجات فوق الصوتية، تعبئة مياه فوقية 4 لترات، ومعطر ومنقي الهواء لغرفة النوم، بسعر 2949 جنيها.

مرطب هواء برذاذ بارد بالموجات فوق الصوتية من وترتر، تعبئة مياه فوقية 4 لترات، بسعر 4998 جنيها.

مرطب هواء برذاذ بارد بالموجات فوق الصوتية من وترتر، تعبئة مياه فوقية 4 لترات، سعة 4 لترات، بسعر 2999 جنيها.