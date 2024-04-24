«التموين» تزف بشرى سارة بشأن انخفاض الأجهزة الكهربائية

قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إن غرفة الجيزة التجارية أول غرفة تُعلن تخفيض الأسعار، وبلغ عدد السلع التى انخفضت 15 سلعة، منها غذائية وغير غذائية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار، فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقي السلع، وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية، التي من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.

التزام التجار بتطبيق الأسعار المعلنة

أكد أحمد كمال أن العيش الحر انخفض، والتزم الكثير من التجار بتطبيق الأسعار المعلنة بمشاركة اتحادات الغرف التجارية والصناعات، موضحًا أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت 8 مليارات دولار الفترة الماضية، منها سلع أساسية وأعلاف، ما ساهم فى زيادة المتاح من السلع، مع هامش ربح مناسب يشعر المواطن بالتحسن وانخفاض الأسعار.

جميع الجهات تسعى لإرضاء المواطن

أشار«كمال» خلال جتماع الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن جميع الجهات المسؤولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص، الأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن، وبالفعل انخفض الزيت 35%، الدقيق 35%، وننتظر انخفاض السلع المعمرة الأيام المقبلة.

توفير السلع لمحدودي الدخل

قال أحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين، إن الوزارة تهتم بالتاجر والمستهلك، ويوجد تعاون كبير بين الدولة والتجار، من الوزارة والغرف التجارية، وهي علاقة تمتد لسنوات في عدد كبير من معارض «أهلا رمضان وأهلا مدارس»، سواء بالمشاركة أو الرقابة، مؤكدًا زيادة عدد المبادرات لتوفير السلع لمحدودي الدخل.

تخفيض سعر العيش السياحي

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن مبادرة خفض العيش السياحي كانت صادرة من شعبة المخابز، بعد التواصل مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي رحب بالمبادرة بالفعل، انخفضت أسعار الخبز السياحي وفق القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، وهي رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا، ووزن 40 جراما 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري، أسعار الفينو بـ150 قرشا لوزن 50 جراما، و100 قرش لوزن 35 جراما.