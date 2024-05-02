أسعار تذاكر المترو في المحطات الجديدة للخط الثالث.. ثابتة دون تغيير

بدأت الهيئة القومية للأنفاق، التشغيل التجريبي دون ركاب لـ5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، انتهت من إنشائها وفق المواصفات والمعايير العالمية لخدمة مناطق حيوية، منها محطة مترو جامعة القاهرة ومحطة بولاق الدكرور ومحطة جامعة الدول ووادي النيل ومحطة التوفيقية.

أيام قليلة تفصلنا عن تشغيل المحطات تجريبيا بالركاب، لتؤكد الهيئة القومية للأنفاق ثبات أسعار تذاكر المترو دون أي تغيير عما هو معمول به من قبل، كما يلي.

أسعار التذاكر العادية

- حتى 9 محطات: 6 جنيهات

- من 10 إلى 16 محطة: 8 جنيهات

- من 17 حتى 23 محطة: 12 جنيها

- أكثر من 23 محطة: 15 جنيها

أسعار تذكرة كبار السن

- حتى 9 محطات: 3 جنيهات

- من 10 إلى 16 محطة: 4 جنيهات

- من 17 إلى 13 محطة: 6 جنيهات

أسعار تذاكر أصحاب المهمم

- جميع المحطات: 50 قرشا

تجهيزات المحطات لخدمة الركاب

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنّ المحطات الجديدة نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، وتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، حيث زودت المحطات بمكانيات لشراء التذاكر إلكترونيا بدلا من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، كما أنّها مكيفة ومراقبة بالكامل.