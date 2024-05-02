استمرار تجارب التشغيل اليومية للمحطات الجديدة بخط المترو الثالث قبل الافتتاح

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنّ تجارب تشغيل 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث تتم يوميًا دون ركاب، موضحة أنّ المحطات هي «جامعة القاهرة وبولاق الدكرور والتوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول»، وذلك للوقوف على مدى جاهزية هذه المحطات للتشغيل التجريبي بالركاب.

تشغيل المحطات تجريبيًا بالركاب قريبًا

وأوضحت أنّ تجارب التشغيل تتم لجميع محتويات المحطة بداية من الغرف الفنية وكاميرات المراقبة وحركة القطارات على القضبان، وزمن التقاطر وزمن الرحلة من محطة القيام إلى الوصول، مؤكدة تشغيل هذه المحطات تجريبيًا بالركاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

محطة وادي النيل

ونشرت الهيئة فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لأعمال تجارب التشغيل بمحطة وادي النيل، التي انتهت من جميع أعمال التشطيبات بها وجرى تزويدها بماكينات «تي في إم» وسلالم كهربائية، فضلًا عن تخصيص مقاعد بالأرصفة لخدمة الركاب أوقات الانتظار.

ودونت الهيئة: «من داخل محطة وادي النيل حيث يجرى تجارب التشغيل اليومية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث 3C دون ركاب، وتحتوى هذه المرحلة على 5 محطات هي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة».