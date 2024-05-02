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ضبط حشيش بـ4.5 مليون جنيه في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:59 م | الخميس 02 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، أنّ عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة وتروجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة أول العامرية، وثان العامرية، وبرج العرب مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبيّن أنّهم 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهم 35 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وعنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما 12 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وعنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، وعنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش.

كما جرى ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته 2,5 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4,5 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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