محافظ المنوفية: 77 مليون جنيه حجم الاستثمارات بالباجور والسادات خلال 2023- 2024

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن على مستوى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المقررة.

الخطة الاستثمارية في مركز الباجور

وأوضح أنه جاري تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بنطاق مركز ومدينة الباجور وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بقيمة استثمارية تقارب 65 مليون و13 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه في قطاع الرصف جاري رصف من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومنها رصف شارع بورسعيد بداية من المحكمة حتى مصرف الباجور بطول 1,5كم، ورصف وتطوير الشارع الرئيسي بمدينة الباجور، وكذا رصف شارع المصرب، فيما تم الانتهاء من رصف شارع الصنايع وشارع طعيمة بطول 500 م، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق.

وأكد الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة بالخطة التي تضمنت إحلال وتجديد أعمدة وكابلات أرضية وشراء وتوريد مهمات إنارة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الإنارة لتحسين مستوى جودة الخدمات والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، وفى قطاع تحسين البيئة، تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بمدينة الباجور وذلك برفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من تطوير ميدان النصب التذكاري لإضفاء مظهر حضاري وجمالي بالمنطقة ليكون مزاراً يليق بالمدينة.

مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة السادات

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة السادات التي تضمنت تطوير منظومة الإنارة بتوريد مهمات ومعدات ودعم أسطول الحملة الميكانيكية وذلك بقيمة استثمارية 11 مليونا و728 ألف جنيه، بهدف إحداث تنمية حقيقية تماشيا مع رؤية مصر 2030، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية المقرر تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة لتسريع معدلات الأداء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.