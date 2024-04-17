محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا، الذي يضم كافة الاشتراطات والضوابط الإنشائية وعروض شبكات الطرق بما يضمن استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.

محافظ المنوفية: المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية خطوة سنعكس على ملف الاستثمار

وأكد محافظ المنوفية، أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على ملف الاستثمار كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ إجراءات دفع عجلة الاستثمار للمشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة .