«المنشآت السياحة» تكشف تفاصيل 6 إعانات حكومية للعاملين بفنادق طابا ودهب ونويبع

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع المضارين من تراجع الحركة السياحية حاليا ، على أن يتوقف الصرف فور عودة السياحة لطبيعتها بتلك المدن مرة أخرى.

صرف دفعة كل شهر

وأضاف خلال المنشور الدورى الذي جرى تعميمه على كافة قنادق نويبع وطابا ودهب، أنه سيجري صرف كل دفعة من الدفعات الـ6 المشار اليها بصفة دورية شهرية، وذلك بناءً علي طلب يقدم من المنشأة الفندقية ، ويكون الصرف للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.

بيانات العاملين بفنادق دهب ونويبع وطابا

وأشار عاقل إلى أنّ غرفة المنشآت الفندقية تهيب بكافة فنادق طابا ونويبع ودهب بسرعة موافاتها ببيانات العاملين بها حتى يتسنى إرسالها إلى صندوق إعانة الطوارئ، وصرف دفعات الإعانة للعاملين بتلك المدن .

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته رقم 284 التي انعقدت الشهر الماضي علي صرف إعانات الطوارئ للعاملين المضارين بالقطاع السياحي بفنادق دهب ونويبع وطابا.