«كل المعازيم دخلوا المستشفى».. حفل زفاف تحول إلى «كارثة صحية» في المكسيك

في واقعة مٌثيرة للدهشة، إذ استكمل حضور حفل زفاف مكسيكي، حضورهم داخل أحد المٌستشفيات، بعد ساعتين من بدء حفل الزفاف، ووصفه البعض بـ«كارثة الصحية»، خاصة أن الحضور ظلوا عدة ساعات متواصلة داخل المستشفى بسبب الحفل.

80 شخصا في حالة إعياء شديدة

100 شخص حضروا حفل زفاف في مدينة كويرنافاكا بوسط المكسيك، ووسط حالة من البهجة والسعادة لتأتي اللحظة الحاسمة، إذ اتجه الجميع لتناول وجبتهم، وبعد مرور عدة دقائق، أصيب ما يقرب من 80 شخصا بحالة إعياء شديدة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

«عدوى بكتيرية» هي الحالة التي جرى تشخيص حضور حفل الزفاف المكسيكي بها، بعد نقلهم إلى المستشفى، وكانوا يُعانون من أعراض تشمل الصداع وآلام المعدة، والقيء والإسهال، وسط حالة من القلق بتوافد سيارات الإسعاف لنقل المرضى، لتلقي العلاج اللازم.

سبب إصابة حضور حفل الزفاف بالتسمم

ووفق حديث أحد الحضور، قال أنه تذكر أن طعام «الفطر البري» كان له مذاق «مادة كيميائية قوية جدًا»، على الرغم من ذلك إلا أن الشركة المسؤولة عن قائمة الطعام، التي تم تعيينها لتلبية احتياجات حفل الزفاف، لم تستجب لطلب التعليق على الحادثة.