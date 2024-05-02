تفاصيل وشروط التقديم لمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

أعلنت مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تفاصيل الدراسة والتخصصات وشروط التقديم للعام الدراسي المقبل 2024-2025، مشيرا إلى أن المدرسة تتخصص في تصنيع وصيانة إسطمبات، وأن هذا البرنامج يؤهل الخريج ليكون قادرا على القيام بالأنشطة المتعلقة بتصنيع وصيانة الإسطمبات حسب المواصفات المطلوبة، ويدير عمليات الاختبار على الإسطمبات وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة، والصحة المهنية والمساعدة في تطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة.

نظام الدراسة

وأوضحت نظام التعليم في مدرسة فريش الدولية، موضحا أنها تعتمد الدراسة على مناهج متخصصة تم إعدادها لتلبية احتياجات سوق العمل وتتبع نظام الجدارات لتقييم المهارات المكتسبة، ويجمع نظام التعليم بين الدراسة النظرية، والتدريب العملي، والتدريب الميداني يتم تدريس المناهج المتخصصة والرياضيات والكيمياء والفيزياء باللغة الإنجليزية توفير مناهج متخصصة في التربية البدنية والتربية الفنية والتربية الموسيقية تساعد على اكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية العملية

وأضافت تتضمن الدراسة تصميم مشروعات كابستون لتنمية الفكر التحليلي والإبداعي لدى الطلاب، وخدمات توجيه وإرشاد مهني للطلبة حتى يخططوا بشكل أفضل لمستقبلهم، وتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات دراسية.

الفرص المتاحة للخريجين

- العمل في مصانع تصنيع الاسطمبات.

- العمل في مصانع صيانة الاسطمبات.

- العمل كفني حر تصنيع وصيانة الاسطمبات.

- استكمال دراسته في المعاهد او الكليات المتخصصة.

شروط القبول بالمدرسة

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أأكتوبر 2024.

- ألا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول «لغة انجليزية - رياضيات - لغة عربية»

- اجتياز المقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).