«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الشاعرة ملك عبدالعزيز في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الشاعرة ملك عبد العزيز في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف إلى الاحتفاء بالشخصيات العامة التي أثرت في تاريخ مصر الحديث من مختلف المجالات، وتم تعليق لافتة باسم 48 أ شارع المقياس - المنيل القاهرة.

معلومات عن ملك عبدالعزيز

وحسب بيان التنسيق الحضاري، فإن ملك عبدالعزيز شاعرة مصرية، ولدت بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في 19 أكتوبر 1921، واجتازت المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بها، والتحقت بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وفيها حصلت على ليسانس اللغة العربية عام 1942.

شغلت عدة مناصب إدارية كمنصب رئيس تحرير مجلة الشرق (1965- 1980)، وعضوية المجلس الأعلى للثقافة (لجنة الشعر)، ونقابة الصحفيين، واتحاد الكتاب، ومجلس السلام العالمي، والجمعية العربية للتكامل الثقافي.

وشاركت في كثير من المهرجانات الشعرية داخل مصر وخارجها، كما كتبت العديد من المقالات والأحاديث الإذاعية في النقد الأدبي، وكانت تلميذة الدكتور محمد مندور وتزوجها.

أهم أعمالها

ومن دواوينها الشعرية: أغاني الصبا، قال المساء، بحر الصمت، أن ألمس قلب الأشياء، أغنيات لليل، أعمالها الإبداعية الأخرى الجورب المقطوع (مجموعة قصصية).