«التنسيق الحضاري» يكشف الإجراءات المتبعة عند سرقة لوحة «عاش هنا»

بعد تعرض لوحة «عاش هنا» الخاصة بالكاتب جلال العشري من منطقة مصر الجديدة للسرقة مؤخرا، كشف المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الإجراءات الواجب اتباعها على خلفية هذه الواقعة.

سرقة 3 لوحات من عاش هنا

وأعرب محمد أبو سعدة عن أسفه لتعرض اللوحة للسرقة، قائلا لـ«الوطن»، إنه بسرقة لوحة الكاتب جلال العشري، ومن قبله لوحتي الكاتب عبد التواب يوسف وزوجته الكاتبة ماما لبنى، يكون لدينا ثلاث لوحات تعرض للسرقة مؤخرا من المشروع، وهو أمر مؤسف للغاية، فالمشروع يسعى لاحتفاء بالشخصيات والمؤثرة وبالأماكن التي عاشت بها هذه الشخصيات.

وأضاف «أبو سعدة» أنّه في حالة السرقة يجب على الأسرة أو المسؤول عن المبنى إبلاغ الشرطة لعمل محضر، واتخاذ اللازم، وكذلك إبلاغ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشيرا إلى وفي هذه الحالة يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بعمل لوحة بديلة في إطار المشروع على أن تتحمل الأسرة تكلفة اللوحة البديلة، لافتًا إلى أن المشروع اتخذ قرار مؤخرا باستخدام خامة مغايرة عن النحاس، لا تكون مطمع للصوص (بسبب انخفاض سعرها).

وناشد «أبو سعدة» الأسر واتحاد الملاك والمسؤولين عن إدارة وحراسة المباني بالاهتمام بصيانة لوحات المشروع الذي يخلد ذكرى هذه الرموز من الشخصيات التي أثرت المجتمع المصري.

سرقة لوحة عاش هنا

وكانت الإعلامية خديجة خطاب قد أعلنت تعرض اللوحة المعدنية لمشروع «عاش هنا» الخاصة بالكاتب جلال العشري للسرقة من منطقة مصر الجديدة.

وقالت لـ «الوطن» إن لوحة «عاش هنا» المعلقة على منزل الكاتب جلال العشري - شقيق زوجي- والتي علقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في أكتوبر الماضي، في مصر شارع الحجاز تعرضت للسرقة مؤخرا.