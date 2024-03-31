التنسيق الحضاري يدرج اسم الكاتب عبدالله أحمد في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الكاتب الصحفي عبد الله أحمد عبدالله، الشهير بـ«ميكي ماوس»، في مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى تخليد ذكرى المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر من مختلف المجالات، وتم تعليق لافتة على منزله في العنوان: 10 شارع نجيب شكور- حدائق القبة القاهرة.

معلومات عن عبد الله أحمد عبدالله

وعبد الله أحمد عبد الله، كاتب ساخر، ومؤرخ فني كان يوقع مقالاته باسم «ميكي ماوس»، وولد بحي باب الشعرية بالقاهرة عام 1919، وبدأ حياته الفنية من خلال النشاط الفني المدرسي؛ ولعشقه الجارف للفن ترك الدراسة لكي يعمل بالصحافة والسينما، وفي عام 1938 أطلق عليه لقب «ميكي ماوس»، حيث كان يعمل في جريدة تسمى «الحديقة والمنزل»، وقدم له إسماعيل كامل رسما كاريكاتيريا منشورا في مجلة «لايف» الفرنسية ، وطلب منه كتابة زجل عنه، وعندما كتبه اقترح عليه أن يوقع باسم «ميكي ماوس»، واستمر يحمل هذا اللقب حتى وفاته.

وحسب التنسيق الحضاري، شغل عبد الله أحمد عبدالله عدة مناصب حيث عمل في الأربعينات محررا في العديد من المجلات في وقت واحد، كما عمل سكرتيرا لتحرير مجلة «الشعلة»، وفي دار «روز اليوسف»، ورئيسا لتحرير مجلة «البعكوكة».

وكتب «عبدالله» سيناريو العديد من الأفلام، منها «نور العيون - حلوة وكدابة - أبو الدهب وغيرها»، وفي مجال الإذاعة قدم العديد من البرامج في بدايتها وله أوبريت إذاعي باسم «آدم وحواء».

«ميكي ماوس» أصدر 30 كتابا

وكتب «عبدالله» عدة أغنيات، منها «أحن إليك في سكون الليل - مجمع الأحباب - وغيرها – الحلو ابو شامه علي جبينه»، وأصدر 30 كتابا عن نجوم الفن وحياتهم والصحافة الفنية، وآخر كتبه «تحية كاريوكا الفنانة الأسطورة»، وهو أحد خمسة مؤسسين لجمعية المؤلفين والملحنين المصريين والتي صار رئيسا لها عامي 1956، 1957.