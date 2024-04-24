تعليق لافتة «عاش هنا» على منزل ممدوح عبدالعليم

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إدراج اسم الفنان ممدوح عبدالعليم في مشروع «عاش هنا»، الهادف إلى الاحتفاء بالمبدعين والمفكرين الراحلين، وتعليق لافتة على منزله الكائن في 5 شارع باسم الكاتب الدقي بالجيزة.

وحسب التنسيق الحضاري، ولد ممدوح عبدالعليم بأشمون محافظة المنوفية في 10 نوفمبر 1956، وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.

وبدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون -كون مع أخوته وأصدقائه فرقة فنية للغناء اسمها «الكتاكيت»، ثم التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية، ومن هنا دخل مجال التمثيل.

تتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على يد المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء.

بدأ مشواره في التمثيل فعليًا عام 1980 وهو شاب في مسلسل أصيلة ثم توالت أعماله التلفزيونية، و في عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم العذراء والشعر الأبيض، ثم توالت أعماله السينمائية.

أعمال ممدوح عبد العليم السينمائية

ومن أفلامه: «البريء – كتيبة الإعدام – سمع هس – بطل من ورق – سوبر ماركت - ملائكة الشوارع - الحرافيش - تحت التهديد - وداعاً يا ولدي – رومانتيكا - الراية الحمراء - صائد الاحلام».

ومن أعماله التليفزيونية ليالي الحلمية والضوء الشارد والحب وأشياء أخرى والطارق عن قصة حياة طارق بن زياد، والكومي، والمصراوية الجزء الثاني، وجمهورية زفتى، وآخر أعماله السيدة الأولى.