54 ألف طن رصيد الحبوب والغلال في صومعة القطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن بينما غادرت 9 سفن أخرى، إذ وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 836 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17020 طنا تشمل 11500 طن قمح و5520 طن بضائع متنوعة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيانها، أنَّ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 53647 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164295 طنًا بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 163 شاحنة .