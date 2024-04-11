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دراما المتحدة

54 ألف طن رصيد الحبوب والغلال في صومعة القطاع العام بميناء دمياط

كتب:

سلامة عامر
03:35 م | الخميس 11 أبريل 2024
حركة الشاحنات بالمواني - أرشيفية

حركة الشاحنات بالمواني - أرشيفية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن بينما غادرت 9 سفن أخرى، إذ وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 836 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17020 طنا تشمل 11500 طن قمح و5520 طن بضائع متنوعة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيانها، أنَّ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 53647 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164295 طنًا بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 163 شاحنة .

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.