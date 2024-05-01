رئيس ميناء دمياط يبحث مع شركة عالمية توفير أماكن لخدمات المحمول 

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والهاتف المحمول في مصر والعالم.

خدمات المحمول بميناء دمياط

وتهدف الزيارة، إلى بحث تقديم الهيئة التسهيلات الممكنة لتوفير أماكن داخل الميناء لإقامة مشروع يعتزم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، طرحه بالتعاون مع شركة خدمات المحمول لفتح منافذ للشباب تقدم خلالها خدمات الشركة بميناء دمياط.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على استعداده لتقديم كافة أوجه المساندة لإنجاح إقامة هذا النموذج والذي يُعد من مشروعات ريادة الأعمال.