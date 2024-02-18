رمضان 2024.. كواليس جديدة لمسلسل عتبات البهجة: الفرح يسيطر على الأبطال

يواصل يحيى الفخراني، تصوير مسلسله الرمضاني «عتبات البهجة»، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

كواليس مسلسل عتبات البهجة

ونشرت العدل جروب، مقطع فيديو من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ظهر خلاله لحظات السعادة والبهجة على الأبطال أثناء التصوير، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة، وحضور يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، عنبة، هنادي مهنا، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية بهجت الأنصاري، والذي يجسده الفنان يحيي الفخراني، وهو يوتيوبر يقدم محتوى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، تحت عنوان «عتبات البهجة»، بعد وفاة زوجته، ويقدم من خلاله محتوي ذات قيمة يدعو للسعادة.

المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، هشام إسماعيل، جومانا مراد، هنادي مهني، وفاء صادق، محسن منصور، وآخرين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، من إخراج مجدى أبو عميرة.