مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. هل يكشف صلاح عبدالله علاقته مع «علية»

حدث الكثير من الأحداث في الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة، وينتظر الكثير من المشاهدين الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة على DMC رمضان 2024 لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك، خاصة بعدما عاد صلاح عبد الله «الدكتور عرفان» إلى منزله والتقى بزوجته «علية» سماء إبراهيم.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

وينتظر المشاهدون الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة بعد عودة صلاح عبد الله «الدكتور عرفان» في الحلقة 13، والذي التقى بزوجته «علية» سماء إبراهيم في المنزل وأبلغها أن الشرطة أغلقت متجره؟ وهو ما جاء في الحلقة الماضية من المسلسل، بعد أن أخبرته قوات من الشرطة أنّه لا يحمل أي تصريح بشأن عمل المحل وهو ما جعله في صدمة كبيرة.

صلاح عبدالله يتلقى صدمة بسبب زوجته

ولم تهتم زوجة الفنان صلاح عبدالله بما قاله زوجها ووعدته بالذهاب والعيش مع ابنها في كندا، وبعدها يعيش الدكتور عرفان بمفرده بمنزل في حزن شديد، بعد أن أصبح يعيش بمفرده في المنزل دون أي شخص.

وبعد ذلك تأتي «سعاد» فدوى ممدوح وتجلس بمفردها مع الفنان صلاح عبدالله وتخبره أنّها زوجته ولها حقوق، ولا يجب أن يخشى من أحد أو يخفي هذه العلاقة، بعد أن سافرت زوجته علية إلى نجلها في كندا.

ويشارك في العمل كل من يحيى الفخراني، وصلاح عبد الله، وجومانا مراد، وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط، وصفاء الطوخي، وعلاء مرسي.