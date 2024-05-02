البابا تواضروس: أسبوع الآلام يعلم الإنسان التخلي عن الخطيئة

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه خلال أسبوع الآلام يتعلم الإنسان من أبواب الثمر والمعرفة والتخلي عن الكسل والخيانة والخطية، مشيراً إلى أنّ الخطية هي كسر محبة المسيح وما يتبعها من خيانة لرد المحبة بأفعال شريرة ضاربًا المثل بخيانة يهوذا.

وأضاف البابا تواضروس خلال عظة خميس العهد بدير مارمينا، اليوم، أنّ يوم خميس العهد هو باب الاتضاع أي التخلي عن الذات، مشيرًا إلى أنّ السيد المسيح طلب من تلاميذه قبل اتباعه أن يخلو ذاتهم أي يبعدوا عن الأنانية، لافتًا إلى أنّ السيد المسيح طبق ذلك في ذات اليوم، من خلال انحناءه وغسل أرجل تلاميذه.

البابا تواضروس يوضح طقس خميس العهد

وأشار إلى أنّ صلوات خميس العهد تبدأ بطقس حزين من خلال موكب يهوذا الذي خانه، وباع كل ما قدم له المسيح ونسي أنه تلميذه، موضحًا أنّ موكب يهوذا يهدف إلى وضعه أمام أعيننا لمعرفة ما فعله وعدم فعل ذات الأمر.

وأكد أنّ طقس اللقان هو إتمام لما قام به السيد المسيح من غسل أرجل التلاميذ، مشيراً إلى أنه من خلال ذلك الفعل، قدم السيد المسيح أهم درس لتلاميذه وهو درس الاتضاع لذا فقده كآخر درس ليتذكروه.

البابا تواضروس: الاتضاع حارس النعمة

وأشار إلى أن غسل الأرجل هو رمز لتوبة الإنسان، لافتاً إلى أن المسيح أراد أن يقدم فضيلة الفضائل في هذا المشهد من خلال أن يعلم كل شخص أنه خادم الكل وبمسمى آخر «حارس النعمة» فالاتضاع يحرس أي نعمة لدى الإنسان.

وتابع البابا تواضروس: أن في ذلك اليوم أتم السيد المسيح سر الافخارستيا وهو سُكنة السيد المسيح الذي يعطي حياة في الكنيسة بالإيمان «أن من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه».

عظة خميس العهد

جدير بالذكر أنّ ألقى قداسة البابا عظة القداس، وأشار خلالها إلى أنّ أيام البصخة المقدسة تمهدنا إلى يوم الصليب «يوم الخلاص»، فهي بمثابة أبواب أو مداخل إلى الصليب المقدس:

• يوم الاثنين: باب الثمر والتخلي عن حياة الرياء، حيث يجب أن تكون حياة الإنسان مثمرة ليتمتع بالصليب.

• يوم الثلاثاء: باب المعرفة والتخلي عن الكسل، حيث يجب أن تكون معرفتنا الأولى من الكتاب المقدس كحياة وليس معلومات فقط.

• يوم الأربعاء: باب الأمانة والتخلي عن الخيانة والخطية، فالخطية هي كسر لمحبة المسيح للإنسان، والخيانة هي أن تخون محبته لك، هو يحبك وأنت تخون محبته بأفعالك الشريرة.

•يوم الخميس: باب الاتضاع والتخلي عن الذات والأنانية، ففيه قدم لنا السيد المسيح درس الاتضاع عندما انحنى وغسل أرجل تلاميذه.