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المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

كتب:

مريم شريف
04:23 م | الأربعاء 01 مايو 2024
المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الأربعاء، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد القيامة المجيد.

وأعرب خلال الاتصال عن خالص تهنئته لقداسة البابا وجميع المسيحيين بالعيد، متمنيًا مزيد من التقدم والازدهار للوطن الغالي مصر.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت المقبل الموافق 4 مايو الجاري، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، ومشاركة أبناء الكنيسة.

 

 

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